Balıkesir'de Bir İnek 5 Buzağı Dünyaya Getirdi

Balıkesir'de Bir İnek 5 Buzağı Dünyaya Getirdi
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Bahri İnce'ye ait bir inek, tek doğumda 5 buzağı dünyaya getirdi. Doğumun ardından bir buzağı yaşamını yitirdi, diğerleri ise sağlıklı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir inek tek batında 5 buzağı dünyaya getirdi.

Ilıcaboğazı Mahallesi'nde yaşayan Bahri İnce'ye ait inek bir batında 5 buzağı doğurdu.

Doğumun ardından buzağılardan birinin hayatını kaybettiği, diğerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İnek sahibi İnce, gazetecilere, yıllardır hayvancılıkla uğraştığını belirterek, "Böylesine bir olayı ilk kez yaşıyoruz. Hem şaşkınız hem de çok mutluyuz. Hayvanlarımız bizim için çok kıymetli." dedi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
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