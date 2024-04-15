Balıkesir'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü.

Kentin işlek caddelerinden Anafartalar Caddesi'ndeki 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hem bina içinden hem de sepetli araçla müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangında, binanın çatı bölümü kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.