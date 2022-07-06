Balıkesir'de binanın altıncı katından düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
AA - Hakan Firik - Güncel
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir binanın altıncı katındaki evin balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir binanın altıncı katındaki evin balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Kalkım Caddesi'ndeki bir apartmanın 6'ıncı katındaki evlerinin balkonunda oynayan Suriye uyruklu Muhammet Hamit, buradan binanın önüne düştü.
Yerde hareketsiz yatan çocuk, akrabaları tarafından özel araçla Edremit Devlet Hastanesine götürüldü.
Hastanede yapılan kontrollerde küçük çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.
İhbar üzerine olay yerine giden emniyet ekipleri olay yeri incelemesinin ardından soruşturma başlattı.
Çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
AA / Hakan Firik - Güncel