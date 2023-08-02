Balıkesir'de Beton Mikseri Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Havran ilçesinde, Yaşar Güçlü yönetimindeki beton mikseri devrildi. Kazada yaralanan sürücü, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Havran ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yaşar Güçlü yönetimindeki 10 AIA 234 plakalı beton mikseri, Balıkesir-Edremit kara yolunun Köylüce mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan mikser sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Havran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güçlü, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.