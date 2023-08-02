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Balıkesir'de Beton Mikseri Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

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Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, beton mikseri devrildi ve sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü, hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti.

Balıkesir-Edremit kara yolunun Köylüce mevkiinde Yaşar G.'nin (34) idaresindeki 10 AIA 234 plakalı beton mikseri bilinmeyen bir nedenle devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından Havran Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Balıkesir İtfaiye Güncel Haberler

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