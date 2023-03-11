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Balıkesir'de beklenen yağmur başladı

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Balıkesir'de beklenen yağmur başladı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara bölgesinde lodos ve yağmur uyarısının ardından Balıkesir'de öğle saatlerinde sağanak yağmur başladı.

Balıkesir'de beklenen yağmur başladı

BALIKESİR - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara bölgesinde lodos ve yağmur uyarısının ardından Balıkesir'de öğle saatlerinde sağanak yağmur başladı.

Balıkesir'de sabah saatlerinde bulutlanan hava öğlen saatlerinde yağışa neden oldu. Sağanak şeklinde yağan yağmur Karesi ve Altıeylül ilçelerinde etkili olurken, hafta sonu olması dolayısı ile alışverişe çıkan vatandaşlar dükkanlara sığındı. Etkili olan yağmurda yollarda sular birikirken, yetkililer yağışın yarın da devam edeceğini açıkladı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Balıkesir Marmara Güncel Haberler

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