Balıkesir'de bariyere çarpan tırdaki 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Balıkesir'de, tırın bariyere çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Balıkesir'de, tırın bariyere çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Tolga Aksoy idaresindeki 77 DL 643 plakalı tır, Balıkesir-Bursa kara yolunun Yeniköy mevkisi Yanturalı Rampası'nda kontrolden çıkarak refüjdeki bariyere çarptı. Kazada, savrularak yolu kapatan tırın sürücüsü ile yanındaki Tuncay Aksoy yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kara yolu, tırın kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kaynak: AA / Güncel Balıkesir Yeniköy Güncel Haberler

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