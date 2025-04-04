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Balıkesir'de Ayı Arı Kovanlarına Saldırdı

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Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Ballıpınar Mahallesi'nde bir ayı, arı kovanlarına zarar verdi. Olay, fotokapan ile kaydedildi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir ayının arı kovanlarına zarar verdiği anlar fotokapan tarafından kaydedildi.

Kırsal Ballıpınar Mahallesi'ndeki arazide Metin Dinç, Çetin Şen ve Recai Kırcı isimli vatandaşların arı kovanları bir ayı tarafından parçalandı.

Fotokapana da yansıyan görüntülerde, ayının kovana gelip bal yediği görüldü.

Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Güncel
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