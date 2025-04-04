Balıkesir'de Ayı Arı Kovanlarına Saldırdı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir ayının arı kovanlarına zarar verdiği anlar fotokapan tarafından kaydedildi.

Kırsal Ballıpınar Mahallesi'ndeki arazide Metin Dinç, Çetin Şen ve Recai Kırcı isimli vatandaşların arı kovanları bir ayı tarafından parçalandı.

Fotokapana da yansıyan görüntülerde, ayının kovana gelip bal yediği görüldü.