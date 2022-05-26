BALIKESİR'DE AYAĞI KIRIK KARACA TEDAVİ EDİLDİ - Haberler

BALIKESİR'de ayağı kırık olarak bulunan karaca yavrusu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ovaköy Sokak Hayvanları Bakımevi'ne getirildi. Röntgen çekimleri yapılarak tedavi edilen karaca, bir ay gözetim altında tutulduktan sonra Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Ovaköy Sokak Hayvanları Bakımevi'nde görevli veteriner hekimler, evcil hayvanların yanı sıra doğal ortamda yaralanan hayvanların tedavi ve bakımlarını da gerçekleştiriyor. Son olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü tarafından yaralı olarak bulunan yavru karaca, Ovaköy Sokak Hayvanları Bakımevi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Ayakta durmakta zorlanan karacanın sol arka ayağına röntgen çeken Veteriner Hekim Serhat Meşe, ayağının kırık olduğunu tespit etti. Veteriner Meşe, karacayı sağlığına kavuşturmak için ameliyata aldı. Ameliyatın başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından karaca yeniden ayağa kalktı.

CİDDİ BİR AMELİYAT ATLATTI

Başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Veteriner Hekim Serhat Meşe, 'Karacanın sol arka ayağında (tarsometatarsal) eklemde kırık tespit edilmesinin ardından plaka uygulayarak stabilize ettik. Şu anda karacamızın neşesi yerinde. Ciddi bir ameliyat atlattı, biraz ağrıları olacak. Ayağına plaka uygulaması yaptığımız için bir ay boyunca Ovaköy Sokak Hayvanları Bakımevi'nde bizim gözetimimiz altında kalacak. Karacamız genç olduğu için hızlı bir şekilde toparlayacaktır. Merkezimizde hastalıkların tespit edilmesi ve tedavi sürecinin sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için tüm araç gereçlerimiz mevcut. Bu sayede merkezimize gelen hayvanlarımıza sadece iyileşmek için çaba göstermeleri gerekiyor. Merkezimizin tam donanımlı olarak hizmet verebilmesi için hiç şeyden kaçınmayan Başkanımız Yücel Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum' dedi.

Karaca, Ovaköy Sokak Hayvanları Bakımevi'nde tedavisi tamamlandıktan sonra Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezine gönderilecek. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel