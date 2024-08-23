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Balıkesir'de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu mezuniyet töreni düzenlendi

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Balıkesir'de Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu 3. Dönem Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi kursiyerlerinin mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törende, mezun olan astsubay çavuşlara diplomaları verildi ve konuşmalar yapıldı.

Balıkesir'de, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu 3. Dönem Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi kursiyerlerinin mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir Konferans ve Toplantı Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Tuğgeneral İsmail Analı'nın hitabının ardından, dönem birincisi Personel Astsubay Çavuş İsmail Şen, askerlerle mezuniyet andını söyledi, yaş kütüğüne plaket çaktı.

MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, törende yaptığı konuşmada, askerlere, anne ve babalarına çok değer vermelerini, onların hayır dualarını almalarını öğütledi.

Türklerin çok zor bir coğrafyada 2 bin 200 yıldır varlığını koruduğunu belirten Afyoncu, şöyle konuştu:

"Bizi biz yapan değerlerimiz, başta aile, daha sonra örf, adet ve geleneklerimizdir. Bunlara her zaman sahip çıktığınız takdirde Türk milletinin adı ve sanı hiçbir zaman yok olmayacak ve ebediyete kadar yaşayacaktır. Her zaman seçilmiş sivil iradenin emrinde olun, siyasetten uzak durun, halkın seçtiği kimse her zaman ona itimat edin ve sadece vazifenizi yapın. Böyle olduğu takdirde Türkiye sivili ve askeriyle daha ileriye gidecektir, kendi hak ve hukukunu da en iyi şekilde koruyacaktır."

Prof. Dr. Afyoncu, üniversitenin kuruluşundan bu yana çok büyük fedakarlıklarla binlerce astsubay yetiştirdiklerini dile getirdi.

Bunda emeği geçen komutan ve müdürlere teşekkür eden Afyoncu, "Bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Bizi biz yapan şehadet kültürü üzerinde yürüyen Türk milletinin geleceği sizlerin elindedir. Her zaman için bu millete sahip çıkacağınıza inanıyoruz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun." dedi.

Okuldan mezun olan astsubay çavuşlara diplomalarının verilmesi, Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu ve 100. Yıl marşlarının okunmasıyla sona eren törene, MSÜ Rektör Yardımcısı Tümgeneral Ertan İnaltekin, meslek yüksekokulunun personeli ve aileler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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