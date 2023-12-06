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Balıkesir'de asker eğlencesinde çıkan kavgada 9 kişi tüfekle yaralandı

6 Aralık 2023 00:07 Son Güncelleme: 00:08 Abone Ol

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde sokakta yapılan asker eğlencesi sırasında çıkan kavgada, M.Y.K. ve oğlu E.K. tarafından tüfekle ateş açıldı. Kavgada 9 kişi tüfek saçmalarının isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar Dursunbey Devlet Hastanesine kaldırıldı.