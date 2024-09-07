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Balıkesir'de Asayiş ve Trafik Uygulamasında 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünce 93 ekip ve 376 personelin katılımıyla yapılan uygulamalarda 2 bin 247 kişi sorgulandı, 346 umuma açık yer, park, bahçe, meydan ve metruk yer kontrol edildi. Uygulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 8 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 52 adet sentetik ecza maddesi ve 4,54 gr esrar ele geçirildi. Trafik denetimlerinde 88 araç sürücüsüne idari para cezası kesilirken, 21 araç trafikten menedildi.

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünce 93 ekip ve 376 personelin katılımıyla yapılan uygulamalarda 2 bin 247 kişi sorgulandı, 346 umuma açık yer, park, bahçe, meydan ve metruk yer kontrol edildi.

Uygulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 8 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 52 adet sentetik ecza maddesi ve 4,54 gr esrar ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde 88 araç sürücüsüne idari para cezası kesilirken, 21 araç trafikten menedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Güvenlik 3-sayfa Gözaltı trafik Asayiş Güncel Bahçe Polis Suç

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