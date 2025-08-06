Balıkesir'de Asayiş ve Trafik Uygulamasında 6 Şüpheli Yakalandı

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalanırken, 115 araç sürücüsüne ceza kesildi.

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünü 92 ekip ve 289 personelin katılımıyla asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik asayiş ve trafik, huzur uygulaması yaptı.

Uygulamalar sırasında 1872 kişi sorgulanırken, 284 umuma açık yer, park, bahçe, meydan, alan, metruk yerler denetlenerek kontrol edildi.

Uygulamalar neticesinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 6 şüpheli yakalandı.

Trafik denetimlerinde ise 115 araç sürücüsüne idari para cezası kesilirken, 20 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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