Balıkesir’de Asayiş ve Trafik Uygulaması: 7 Şüpheli Gözaltında

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünü 107 ekip ve 323 personelin katılımıyla kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik asayiş ve trafik, huzur uygulaması yaptı.

Uygulamalar sırasında 219 umuma açık yer, park, bahçe, meydan, alan, metruk yerler denetlenerek kontrol edildi.

Yapılan aramalarda bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

Uygulamalar neticesinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 7 şüpheli yakalandı.

Trafik denetimlerinde ise 118 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi, 23 araç trafikten men edildi.