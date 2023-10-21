Balıkesir'de Asayiş ve Trafik Huzur Uygulaması Sonuçları

Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği Asayiş ve Trafik Huzur Uygulamasında bin 517 kişiye kimlik kontrolü yapıldı, 3 aranan şahıs gözaltına alındı. Trafikte ise bin 11 araç kontrol edildi ve 16 araç trafikten men edildi.

Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 297 personelin katılımı ile il genelinde Asayiş ve Trafik Huzur Uygulamasında; bin 517 şahsa kimlik kontrolü yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs gözaltına alındı. Trafik uygulamasında da bin 11 araç kontrol edilirken, 16 araç trafikten men edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler "Milli Güvenlik, genel sağlık ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç veya kabahatin işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine" yönelik olarak; Mahalle, Cadde, Sokak, Park, Bahçe, Meydan, Metruk Yerler, Tren Garı, Otobüs Terminali ve Trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında olmak üzere Merkez ve dış İlçelerin katılımı ile ilimiz genelinde 103 Ekip ve 297 personelin katılımıyla yapılan Asayiş ve Trafik Huzur Uygulamasında; bin 517 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs gözaltına alındı. Ekipler bir araçta yaptıkları aramada 21 şişe kaçak bandrolsuz kaçak viski ele geçirdiler.

Polis ekipleri 262 Umuma Açık istirahat ve eğlence yeri ile diğer işyerleri, park, bahçe, meydan, alan, metruk yerler, gar, terminal gibi muhtelif yerler kontrol edilmiş, 1 işyerine Ruhsat Dışı Faaliyette Bulunmak suçundan, "idari" işlem uygulandı.

Trafik ekiplerinin yaptıkları denetlemede, bin 11 araç denetlenirken, 64 araç sürücüsüne toplam 132 bin 350 TL idari para cezası uygulanırken, 16 Araç trafikten men edildi. - BALIKESİR