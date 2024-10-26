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Balıkesir'de Asayiş ve Trafik Denetimlerinde 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Balıkesir'de polis tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli gözaltına alındı. Denetimlerde uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü 94 ekip ve 396 personelin katılımıyla asayiş ve trafik huzur uygulaması yaptı.

Denetimlerde 2 bin 913 kişi sorgulandı, 286 umuma açık yer denetlendi.

Uygulamalar neticesinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 10 şüpheli yakalandı.

Aramalarda ise esrar, 13 sentetik ecza maddesi, ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 53 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 24 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel

Uyuşturucu Güvenlik Politika 3-sayfa trafik Asayiş Güncel Polis Hukuk Suç

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