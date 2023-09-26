Balıkesir'de asayiş uygulamasında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'de polis ekiplerinin yaptığı asayiş uygulamalarında, bazı suçlardan aranan 21 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekiplerinin yaptığı asayiş uygulamalarında, bazı suçlardan aranan 21 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, genel güvenliği sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit ve Susurluk ilçelerinde asayiş uygulaması yaptı.

Uygulamalarda bazı suçlardan aranan 21 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca ve 17 adet fişek, 5 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.