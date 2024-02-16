Balıkesir'de Asayiş Uygulamasında 9 Zanlı Gözaltına Alındı

Balıkesir'de polisin düzenlediği asayiş, trafik ve huzur uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 107 ekibin katılımıyla park, bahçe, meydan, metruk bölgeler, gar, otobüs terminali, umuma açık yerler ve trafiğin yoğun olduğu alanlarda uygulama yapıldı.

Ekipler, kimlik bilgilerini sorguladıkları 1679 kişiden 9'unun çeşitli suçlardan arandığını belirledi.

Gözaltına alınan bu kişiler hakkında işlem başlatıldı.

Trafik uygulamalarında ise 356 araç ve sürücüsü denetlendi. Bu kişilerden 38'ine toplam 149 bin 516 lira idari para cezası kesildi ve 7 araç trafikten menedildi.