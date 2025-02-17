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Balıkesir'de Asayiş Uygulamasında 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'de Asayiş Uygulamasında 10 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamalarda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce 94 ekip ve 302 personelin katılımıyla huzur uygulaması yapıldı.

Uygulamalar sırasında 2 bin 235 kişi sorgulandı, 289 umuma açık yerler denetlendi.

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ve sentetik hap ile ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde de 65 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 12 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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