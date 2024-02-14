Balıkesir'de Asayiş Uygulamasında 10 Kişi Yakalandı

Balıkesir'de, polis tarafından yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aranan şüphelilere ve araçlara yönelik uygulamada çeşitli suçlardan aranan 10 kişiyi yakalayarak haklarında işlem başlattı.

Yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca fişeği ve 31 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.