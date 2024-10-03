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Balıkesir'de Asayiş Uygulaması: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'de Asayiş Uygulaması: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş, trafik ve huzur uygulamasında aranan 6 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamalarda çeşitli uyuşturucular ve silahlar ele geçirilirken, çok sayıda araç sürücüsüne de ceza kesildi.

Balıkesir'de polis ekiplerince yapılan asayiş, trafik ve huzur uygulamasında aranan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 418 personelin katılımıyla asayiş, trafik ve huzur uygulaması yapıldı.

Uygulamalarda 2,2 gram esrar, 25 gram sentetik uyuşturucu, 32 adet sentetik ecza hap, 11 adet ecstasy hap, 2 adet tabanca,10 adet fişek ile ruhsatsız yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Trafik uygulamalarında ise 110 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi, 35 araç trafikten menedildi.

Çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlının işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel

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