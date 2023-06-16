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Balıkesir'de Asayiş Uygulaması: 55 Şahıs Gözaltına Alındı, 27 Şahıs Tutuklandı

Balıkesir'de Asayiş Uygulaması: 55 Şahıs Gözaltına Alındı, 27 Şahıs Tutuklandı

Güncel Haberler

Balıkesir'de yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 55 şahıs gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edilen 27 şahıs tutuklandı. Uygulama esnasında 7 ateşli silah ve silahlara ait mühimmatlar ele geçirildi.

Balıkesir'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 55 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 27 şahıs tutuklandı. Uygulama esnasında 7 ateşli silah ve silahlara ait mühimmatlarda ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 55 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 27 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca ve 32 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek tüfek ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Balıkesir Güncel Haberler

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