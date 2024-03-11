Balıkesir'de Asayiş Uygulaması: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadıyla şüpheli şahıslar ve araçlar üzerine uygulama yaptı.

Uygulamalarda 11 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca ve 27 adet fişek, 1 adet tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 7,22 gram esrar maddesi, 18 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.