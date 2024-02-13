Balıkesir'de Asayiş Uygulamalarında 510 Kişi Yakalandı

Balıkesir'de, jandarma tarafından yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan ve bazılarının haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan 510 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 1-11 Şubat'ta asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezaları bulunanlar dahil 510 kişi yakalanarak işlem başlatıldı.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız devam edildiği bildirildi.