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Balıkesir'de Asayiş, Trafik ve Huzur Uygulaması: 19 Şüpheli Gözaltına Alındı

9 Aralık 2023 13:53 Son Güncelleme: 13:54 Abone Ol

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen Asayiş, Trafik ve Huzur Uygulaması'nda 5 bin 578 kişinin bilgileri sorgulandı ve çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, eğlence yerlerine yönelik yapılan denetimlerde sigara içilmesi ve kayıtsız yabancı işçi çalıştırılması gibi ihlaller tespit edildi.