Balıkesir'de Asayiş, Trafik ve Huzur Uygulaması: 19 Şüpheli Gözaltına Alındı
Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen Asayiş, Trafik ve Huzur Uygulaması'nda 5 bin 578 kişinin bilgileri sorgulandı ve çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, eğlence yerlerine yönelik yapılan denetimlerde sigara içilmesi ve kayıtsız yabancı işçi çalıştırılması gibi ihlaller tespit edildi.
Balıkesir'de polis ekiplerince eş zamanlı olarak "Asayiş, Trafik ve Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 538 personelin katıldığı uygulamada, 5 bin 578 kişinin bilgileri sorgulanarak, çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli gözaltına alındı.
Eğlence yerlerine yönelik denetimlerde 3 işletmeyle ilgili kapalı alanda sigara içilmesinden, bir işletme hakkında ise kayıtsız yabancı işçi çalıştırmaktan tutanak tutuldu.
Ayrıca, 1156 aracın denetlendiği trafik uygulamasında 55 araç sürücüsüne toplam 139 bin 11 lira tutarında idari para cezası kesildi, 7 araç trafikten menedildi.
Yapılan kontrollerde ise çeşitli suçlardan 11 kişi hakkında idari işlem başlatıldı.