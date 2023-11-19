Balıkesir'de aranan şahıs kız arkadaşının evinde yakalandı
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde polis ekipleri hakkında çeşitli suçlardan 20 yıl hapis cezası olan şahsı kız arkadaşının evinde yakaladı. Aranan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde polis ekipleri hakkında çeşitli suçlardan 20 yıl hapis cezası olan şahsı kız arkadaşının evinde yakaladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yağma, hırsızlık, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit ve hakaret gibi suçlardan toplamda 81 adet kaydı bulunan M.K.'nın kız arkadaşının evinde saklandığı ihbarı aldı. 20 yıl hapis cezası bulunan 20 yaşındaki M.K., Hasan Basri Çantay Mahallesinde kız arkadaşına ait ikamette gözaltına alındı.
Yakalanan M.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BALIKESİR