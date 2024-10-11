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Balıkesir'de Aranan İki Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı

Balıkesir'de Aranan İki Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı
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Edremit ilçesinde, uyuşturucu ticareti ve kasten adam öldürme suçlarından aranan iki hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde aranan 2 hükümlü, jandarma ekiplerince saklandıkları adreslerde yakalandı.

Kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlüleri yakalamak için Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) özel ekip oluşturuldu.

Ekipler, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan A.E'nin (41) Güre Mahallesi'nde, "kasten adam öldürme" suçundan 22 yıl 10 ay 13 gün hapse mahkum edilen T.A'nın (31) ise Altınoluk Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel

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