Balıkesir'de Aranan 63 Zanlıdan 33'ü Tutuklandı
Balıkesir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda aranan 63 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 33'ü tutuklanırken, 30'u adli kontrolle serbest bırakıldı.
Balıkesir'de polis ekiplerince aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 63 zanlıdan 33'ü tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma başlattı. 108 ekip, 340 personelle eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 63 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 33'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Diğer 30 zanlı ise adli kontrolle salıverildi.
Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel