Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Günlerdir sallanan ilimizde bir deprem daha
CHP'li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı

İstanbul'da büyük arbede! Onlarca polis milletvekilini çembere aldı
Bolu'daki otel faciasında yangının çıkış anı kamerada

78 kişiye mezar olan oteldeki yangının çıkış anı kamerada
Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin

Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin

Balıkesir'de Aranan 63 Zanlıdan 33'ü Tutuklandı

Balıkesir'de Aranan 63 Zanlıdan 33'ü Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda aranan 63 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 33'ü tutuklanırken, 30'u adli kontrolle serbest bırakıldı.

Balıkesir'de polis ekiplerince aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 63 zanlıdan 33'ü tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma başlattı. 108 ekip, 340 personelle eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 63 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 33'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer 30 zanlı ise adli kontrolle salıverildi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.