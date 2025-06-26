Balıkesir'de Aranan 46 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'de Aranan 46 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Balıkesir'de polis ekipleri, aranan şahıslara yönelik eş zamanlı uygulamalarda 46 şüpheliyi yakaladı. Tutuklama işlemleri yapılan 19 kişinin ardından diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan aranan şahıslara yönelik uygulamalarda 46 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde eş zamanlı aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama yaptı.

Toplam 98 ekip, 320 personelin katıldığı uygulamalarda 46 şahıs yakalandı.

Zanlılardan 19'u emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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