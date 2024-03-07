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Balıkesir'de aranan 44 zanlıdan 20'si tutuklandı

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Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. 135 personelin katıldığı uygulamalarda 4 bin 223 kişinin GBT sorgulaması yapıldı ve 44 kişi yakalandı. Tutuklanan zanlıların sayısı ise 20 oldu.

Balıkesir'de polis ekiplerince aranan kişilere yönelik uygulamalarda yakalanan 44 zanlıdan 20'si tutuklandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle il genelinde eş zamanlı olarak başta yabancı uyruklular olmak üzere aranan kişilerin yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirildi.

135 personelin katıldığı uygulamalarda 4 bin 223 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 3'ü yabancı uyruklu 44 kişi yakalandı. Bu kişilerden 20'si, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimliklerce tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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