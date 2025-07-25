Balıkesir'de Aranan 42 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'de Aranan 42 Şüpheli Yakalandı
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, eş zamanlı uygulamalarda 312 personelle 42 şüpheliyi yakaladı. 21 zanlı, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan aranan şahıslara yönelik uygulamalarda 42 şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde eş zamanlı aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama yaptı.

Toplam 312 personelin katıldığı uygulamalarda 42 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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