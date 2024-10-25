Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'de Aranan 41 Kişi Yakalandı

Balıkesir'de Aranan 41 Kişi Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 41 kişiyi yakaladı. Uygulamalarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü de gözaltına alındı.

Balıkesir'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 41 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Toplam 228 personelin katıldığı uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlünün de aralarında bulunduğu 41 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlüler emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
FETÖ elebaşı Gülen'in tabutunun başındaki isim Adil Öksüz mü?

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesinde herkes aynı isme odaklandı

 Yanıtlanmayan telefon şehit düşen taksicinin kaderini değiştirmiş

Yanıtlanmayan telefon şehit düşen taksicinin kaderini değiştirmiş

 Egemen Bağış merkeze çekildi, yerine Metin Feyzioğlu atandı

Bağış koltuğu Feyzioğlu'na kaptırdı
Menzil, tarikattaki miras kavgası için kendi mahkemesini kurdu

Kameralar önünde olanlar bardağı taşırdı! Özel mahkeme kuruyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pazartesi okullar tatil mi? (28-29 EKİM) Üniversiteler tatil mi? Ramazan Aktaş kimdir? PKK/KCK'lı terörist Ramazan Aktaş kaç yaşında, öldürüldü mü? Masterchef 25 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Suna Keskin kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Suna Keskin kaç yaşında, nereli? Suna Keskin biyografisi! Sana Değer Havvanur ve Murat olayı nedir? Havvanur ve Murat barışacak mı? Masterchef eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? Sinop hava durumu 25 Ekim | Bugün Sinop'ya kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Sinop'da 15 günlük hava durumu! Ordu hava durumu 25 Ekim | Bugün Ordu'ya kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Ordu'da 15 günlük hava durumu! 25 Ekim hangi burç? 25 Ekim özellikleri ve yükseleni nedir? 28 Ekim Pazartesi günü tatil mi? 28-29 Ekim resmi tatil mi? Yeni Cuma mesajları resimli 2024! Kısa, ayetli ve anlamlı Cuma mesajları hangisi? Hadisli ve en güzel Cuma mesajları!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.