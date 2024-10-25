Balıkesir'de Aranan 41 Kişi Yakalandı
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 41 kişiyi yakaladı. Uygulamalarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü de gözaltına alındı.
Balıkesir'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 41 kişi yakalandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Toplam 228 personelin katıldığı uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlünün de aralarında bulunduğu 41 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlüler emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.