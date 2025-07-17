Balıkesir'de Aranan 40 Kişi Yakalandı

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulama ile aralarında hükümlülerin de bulunduğu toplam 40 kişi yakalandı. Firari hükümlüler cezaevine teslim edilirken, diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Balıkesir'de polis tarafından yapılan uygulamada, aralarında hükümlülerin de yer aldığı, aranması bulunan 40 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, toplam 316 personelle il genelinde aranan şahısların yakalanması amacıyla uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamalarda 14'ü hükümlü toplam 40 aranan şahıs yakalandı.

Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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