Balıkesir'de aranan 38 zanlı yakalandı
Balıkesir'de çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 38 zanlı, yapılan operasyonlar sonucunda yakalandı. Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda 165 personel görev aldı ve 62 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Gözaltına alınan 38 kişiden 19'u tutuklandı.
Balıkesir'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 38 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 62 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
165 personelin katılımıyla yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 38 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 zanlı tutuklandı.