Balıkesir'de Aranan 28 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli gözaltına alındı. 18 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan aranan kişilere yönelik uygulamalarda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde eş zamanlı aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama yaptı.

Toplam 310 personelin katıldığı uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 kişi olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 28 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 18 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
