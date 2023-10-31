Balıkesir'de aranan 237 kişi yakalandı

Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda haklarında arama kararı bulunan 237 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, 23-27 Ekim'de "Şehit J. Asb. Üçvş. Emrah Ünalan JASAT Mercek Operasyonu" kapsamında aranan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

Jandarma ekiplerince hırsızlık, yağma, kasten yaralama ve kasten öldürme suçları ağırlıklı olmak üzere yapılan operasyonlarda aranan 237 kişi yakalandı.

Bu kişilerden hakimliklere sevk edilen 88'i tutuklandı.