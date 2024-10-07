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Balıkesir'de Aranan 2 Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı

Balıkesir'de Aranan 2 Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, uyuşturucu ve kaçak silah taşıma suçlarından aranan iki hükümlü gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Jandarma, hükümlülerin yakalanması için özel ekip oluşturdu. Operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu da ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde aranan 2 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüleri yakalamak için Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) özel ekip oluşturuldu.

Ekipler, uyuşturucu suçundan hakkında 9 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan E.Ç. ile kaçak silah taşıma suçundan 15 yıl 2 ay 24 gün hapse mahkum edilen Ç.C'yi (27) Avcılar Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

Operasyonda ayrıca Ç.C'nin üzerinde 54,39 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel

Jandarma Edremit

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