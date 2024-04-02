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Balıkesir'de aranan 11 şüpheli gözaltına alındı

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Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce merkez Altıeylül ve Karesi ilçelerinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerine uygulama yapıldı.

Toplam 4 bin 701 şahıs sorgulandığı uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 2 adet tabanca, 3 adet tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Güvenlik Uyuşturucu Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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