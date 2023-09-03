Balıkesir'de araç ve motosiklet çarpıştı: Güvenlik görevlisi ve eşi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Havran ilçesinde gece yarısı meydana gelen kazada, araç ve motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan güvenlik görevlisi Adil Dağlı ve eşi Vildan Dağlı hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Balıkesir'in Havran ilçesinde araç ve motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklette bulunan güvenlik görevlisi ve eşi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, gece yarısı Havran-Çamdibi kavşağında meydana geldi.

Güvenlik görevlisi Adil Dağlı (41) idaresindeki 10 AIH 603 plakalı motosiklet, B.D. idaresindeki 05 BT 5395 plakalı araçla çarpıştı. Kaza nedeniyle bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, motosiklet sürücüsü Adil Dağlı olay yerinde, arka koltukta oturan eşi Vildan Dağlı (41) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası takla atan otomobil sürücüsü ise tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Dağlı çiftinin, iki çocuğu olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor. - BALIKESİR