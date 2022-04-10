Balıkesir'de akaryakıt istasyonun tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de akaryakıt istasyonun tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Hakan Firik - Güncel
 - Güncelleme:
Balıkesir'de akaryakıt istasyonun tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir akaryakıt istasyonunun reklam tabelasına çarptı sürücü yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir akaryakıt istasyonunun reklam tabelasına çarptı sürücü yaralandı.

Çanakkale - Balıkesir kara yolu Mehmetalan Mahallesi yakınlarında Ramazan Gökçe, bilinmeyen bir nedenle kullandığı 10 KY 190 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, bir akaryakıt istasyonuna ait fiyat tabelasına çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü araç içinde sıkıştı.

Haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralı sürücü Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

112 ambulansı ile Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan Gökçe'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Hakan Firik - Güncel

Akaryakıt, Balıkesir, Otomobil, Edremit, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title