Balıkesir'de AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresine ilişkin açıklama yapıldı

Ak Parti Balıkesir İl Başkanvekili Vahdettin Çiftçi, 7 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan 4. Olağanüstü Büyük Kongre öncesinde parti binasında basın açıklamasında bulundu.

Çiftçi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 7 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek 4. Olağanüstü Büyük Kongreye Balıkesir halkını davet etti.

Vahdettin Çiftçi, şunları ifade etti:

"Değişime direnen, bugün sergiledikleri etik dışı siyasetle bize demokrasi dersi vermeye kalkışan zihniyete karşı AK davanın birer neferleri olarak bizler, eski-yeni ayrımı yapmaksızın her zaman en ön saflarda milletimize hizmet etmekteyiz. 22 yıldır değişen ve yenilenen dinamik kadrolarla cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı olarak taçlandırmakta kararlıyız. Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durarak yenilikçi bakış açımızla daima üreten ve gelişen bir misyon ortaya koymakta ısrarcıyız.

Yerel seçimlere güçlü bir kadroyla hazırlanacaklarını ifade eden Çiftçi, "Kongremizle birlikte milletimizin huzuruna her defasında olduğu gibi ilk günkü aşk ve heyecanla çıkacağız. Böylelikle cumhuriyetin yüz akı Türkiye'nin ortak aklı AK Parti'mizin, geleceğe emin adımlarla yürümesini sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ömer Munis, AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal'ın hazır bulundu.