Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'de Ağıldan 16 Küçükbaş Hayvan Çalındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir ağıldan 16 küçükbaş hayvan çalındığı iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı. Çalınan hayvanlar sahibine teslim edildi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir ağıldan 16 küçükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Karakaya Mahallesi'nde evine 300 metre uzaklıkta ormanlık alandaki ağılına hayvanlarına bakmak için giden Y.Ç, 16 koyunun yerinde olmadığını fark etti.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma Asayiş Timi ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarını inceledi.

Araştırma sonucu çalınan hayvanların Karesi ilçesi Üçpınar Mahallesi'ne götürüldüğü belirlendi

Ekiplerin düzenlediği operasyonla koyunlar bulunarak sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler N.A. (54) ve M.C'nin (41) jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Dursunbey Balıkesir Hayvan Hakları Güvenlik Hırsızlık Güncel Haberler

AVM'de çocuğa cinsel istismar! Perdenin arasından bakan anne, görevlilere koştu

AVM'de çocuğa cinsel istismar! Perdenin arasından bakan anne, görevlilere koştu

 Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! Fenerbahçe'nin 2.Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Lugano oldu

Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! Fenerbahçe'nin 2.Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Lugano oldu

 17 yıllık ihanet! Talihsiz adam, kendisinden olmadığını öğrendiği kızların geleceğinden endişeli

17 yıllık ihanet! Talihsiz adam, kendisinden olmadığını öğrendiği kızların geleceğinden endişeli

 Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'de! Anlaşma imzalayan 2 ülke olası bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşacak

Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'de! Anlaşma imzalayan 2 ülke olası bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title