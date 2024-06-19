Balıkesir'de Ağıldan 16 Küçükbaş Hayvan Çalındı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir ağıldan 16 küçükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Karakaya Mahallesi'nde evine 300 metre uzaklıkta ormanlık alandaki ağılına hayvanlarına bakmak için giden Y.Ç, 16 koyunun yerinde olmadığını fark etti.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma Asayiş Timi ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarını inceledi.

Araştırma sonucu çalınan hayvanların Karesi ilçesi Üçpınar Mahallesi'ne götürüldüğü belirlendi

Ekiplerin düzenlediği operasyonla koyunlar bulunarak sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler N.A. (54) ve M.C'nin (41) jandarmadaki işlemleri sürüyor.