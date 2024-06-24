Balıkesir'de 91 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 91 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontroller yaparak, Ayvalık, Gönen ve Edremit ilçelerinde 85 Afganistan, 4 Türkmenistan ve 2 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Ayrıca bir zanlı insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Balıkesir'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda 91 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-23 Haziran tarihlerinde düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontroller yaptı.
Ekipler, Ayvalık, Gönen ve Edremit ilçelerinde 85 Afganistan, 4 Türkmenistan ve 2 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni yakalayarak, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.
Ayrıca denetimlerde, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.