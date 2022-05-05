Balıkesir'de 72 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Balıkesir'de 72 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Miraç Kaya - Güncel
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Balıkesir'de 72 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 72 düzensiz göçmen yakalandı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 72 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik radarı, lastik botla Midilli Adası'na geçmeye çalışan bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, 38 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Daha sonra Güneş Adası üzerinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğunun bildirilmesi üzerine adaya Sahil Güvenlik botu ve Sahil Güvenlik dalış timi gönderildi.

Ekiplerin çalışması sonucu tespit edilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresine sevk edilecek.

AA / Miraç Kaya - Güncel

Sahil Güvenlik, Balıkesir, Güncel, Haberler

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