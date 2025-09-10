Haberler

Balıkesir'de 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'de gerçekleştirilen operasyonda yurt dışına yasa dışı yollardan çıkmaya çalışan 7 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçışı organize eden bir zanlı hakkında da işlem başlatıldı.

Balıkesir'de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında Karesi ilçesinde operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda Afganistan uyruklu 7 düzensiz yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Göçmenlerin kaçışını organize ettiği öne sürülen 1 zanlı hakkında da işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
