Balıkesir'de 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Balıkesir'de gerçekleştirilen operasyonda yurt dışına yasa dışı yollardan çıkmaya çalışan 7 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçışı organize eden bir zanlı hakkında da işlem başlatıldı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında Karesi ilçesinde operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda Afganistan uyruklu 7 düzensiz yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.
Göçmenlerin kaçışını organize ettiği öne sürülen 1 zanlı hakkında da işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel