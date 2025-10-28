Haberler

Balıkesir'de 6,1 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Artçı Sarsıntılar Devam Ediyor

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 4,8 büyüklüğünde bir artçı deprem daha kaydedildi. Toplamda 20'ye yakın artçı sarsıntı yaşandı.

(ANKARA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün gece meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde son olarak saat 10.54'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Sındırgı'da dün gece meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 3,5 büyüklüğünün üzerinde 20'ye yakın artçı deprem meydana geldi. Artçıların devam ettiği mekez üssü Sındırgı'da en son saat 10.54'te ve 7 kilometre derinlikte 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Artçı sarsıntıların en büyüğü 4,8 olarak kaydedildi. Büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 12 deprem meydana geldi.

Kaynak: ANKA / Güncel
