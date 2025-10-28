Balıkesir'de 6,1 Büyüklüğündeki Depremde Yıkılan Binalar Açıklandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde kullanılmayan 3 bina ve 1 dükkanın yıkıldığını bildirdi.

Yerlikaya CNN Türk'e yaptığı açıklamada, kullanılmayan 3 bina ve bir dükkanın yıkıldığını açıkladı. Yerlikaya, bu binaların bir önceki depremde ağır hasar aldığını ve boş olduğunu ifade etti. Herhangi bir can kaybının olmadığını aktaran Yerlikaya, saha tarama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.