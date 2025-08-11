Balıkesir'de 6,1 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası 237 Artçı Sarsıntı Kaydedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanlığı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası 237 artçı deprem aktivitesinin kaydedildiğini bildirdi.

Afad'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"10 Ağustos'ta Sındırgı'da (Balıkesir) meydana gelen Mw 6,1 büyüklüğündeki depremden sonra bölgede 237 artçı deprem aktivitesi kaydedilmiş olup, bu depremlerden 10 tanesinin büyüklüğü 4,0'ın üzerindedir. Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 7 gün/24 saat takip edilmeye devam edilmektedir."