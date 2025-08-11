Balıkesir'de 6,1 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası 237 Artçı Sarsıntı Kaydedildi

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası 237 artçı sarsıntı olduğunu duyurdu. Bu artçı depremlerden 10'unun büyüklüğü 4,0'ın üzerindedir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanlığı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası 237 artçı deprem aktivitesinin kaydedildiğini bildirdi.

Afad'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"10 Ağustos'ta Sındırgı'da (Balıkesir) meydana gelen Mw 6,1 büyüklüğündeki depremden sonra bölgede 237 artçı deprem aktivitesi kaydedilmiş olup, bu depremlerden 10 tanesinin büyüklüğü 4,0'ın üzerindedir. Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 7 gün/24 saat takip edilmeye devam edilmektedir."

