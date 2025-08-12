Balıkesir'de 6,1 Büyüklüğünde Deprem ve 879 Artçı Sarsıntı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından toplam 879 artçı sarsıntı kaydedildi. AFAD, 17 sarsıntının 4 ila 5, 120 sarsıntının ise 3 ila 4 büyüklük aralığında gerçekleştiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 879 artçı sarsıntı meydana geldiği bildirildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada 10 Ağustos 19.53'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 879 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.
Kayıtlara göre 17 sarsıntı 4 ila 5, 120 sarsıntı ise 3 ila 4 büyüklük aralığında gerçekleşti.
