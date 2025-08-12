Balıkesir'de 6,1 Büyüklüğünde Deprem ve 879 Artçı Sarsıntı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından toplam 879 artçı sarsıntı kaydedildi. AFAD, 17 sarsıntının 4 ila 5, 120 sarsıntının ise 3 ila 4 büyüklük aralığında gerçekleştiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 879 artçı sarsıntı meydana geldiği bildirildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada 10 Ağustos 19.53'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 879 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Kayıtlara göre 17 sarsıntı 4 ila 5, 120 sarsıntı ise 3 ila 4 büyüklük aralığında gerçekleşti.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
Muaythaide İsrail'e ambargo kararı: Bayrakları açılmayacak, marşları çalınmayacak

İsrail'e ambargo kararı: Bayrakları açılmayacak, marşları çalınmayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar: Çevre illerden arayışa girdik

60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar: Çevre illerden arayışa girdik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.