Haberler

Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Deprem, Marmara ve Ege Bölgesi'nde hissedildi. Ardından 4.2 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha yaşandı. AFAD ekipleri bölgede incelemelere başladı.

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 6.1 ve daha sonra 4.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Deprem, Marmara ve Ege Bölgesi'nde birçok ilde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 22.48'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı, yerin 5.99 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem, Marmara ve Ege Bölgesi'nde de hissedildi. Afad'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde, saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip etmekteyiz" denildi. Depremin ardından hissedilen bölgelerde vatandaşlar cadde ve sokaklara çıktı. Vatandaşlar üzerlerine sardıkları battaniyelerle ısınmaya çalıştı.

4.2'LİK BİR DEPREM DAHA OLDU

Bu depremin ardından saat 23.04'te yine Sındırgı merkezli 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD ekipleri bölgede saha tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

BALIKESİR- ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme

Maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme
Arka Sokaklar'ın Suat'ının fotoğrafı büyük tartışma yarattı

Tartışma yaratan fotoğraf
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti

Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ilde 3 gün kesinti yok

Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ile büyük müjde
Fenerbahçe'den maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme

Maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme
Fenerbahçe, derbi öncesi vitesi 5'e taktı

Ne maç ama! Fenerbahçe, derbi öncesi alev aldı
Hacettepe Üniversitesi karıştı! Palalı saldırganlar kamerada

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Palayla kampüsü bastı
Sındırgı'daki deprem güvenlik kamerasına yansıdı

İşte yüreklerin ağza geldiği anlar! Apar topar kaçtılar
Bakanlık affetmedi! Yetkisiz ikinci el araç satanlara dev ceza

Bakanlık affetmedi, kesilen para cezası öyle böyle değil
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Başsavcılık'tan hakemlerin bahis oynamasına ilişkin yeni açıklama

İşte bahis skandalında savcılığı en çok zorlayan detay
İlk görüntüler geldi! İşte Türkiye'nin satın alacağı o uçaklar

İlk görüntüler geldi! İşte Türkiye'nin satın alacağı o uçaklar
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.