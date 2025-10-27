Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 6.1 ve daha sonra 4.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Deprem, Marmara ve Ege Bölgesi'nde birçok ilde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 22.48'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı, yerin 5.99 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem, Marmara ve Ege Bölgesi'nde de hissedildi. Afad'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde, saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip etmekteyiz" denildi. Depremin ardından hissedilen bölgelerde vatandaşlar cadde ve sokaklara çıktı. Vatandaşlar üzerlerine sardıkları battaniyelerle ısınmaya çalıştı.

4.2'LİK BİR DEPREM DAHA OLDU

Bu depremin ardından saat 23.04'te yine Sındırgı merkezli 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD ekipleri bölgede saha tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

BALIKESİR- ANKARA,